Scuole Pascoli, consegnato il progetto esecutivo

Cento. Un passo in avanti nell’ottica della piena restituzione a sede scolastica del plesso ‘G. Pascoli’ è stato compiuto con la consegna alla Regione del progetto esecutivo all’intervento di ripristino con miglioramento sismico della scuola.

I tecnici del Rtp (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) di Bologna che si è aggiudicato il bando hanno redatto la progettazione sulla base di indagini approfondite di carattere geologico e sui materiali: una campagna condotta sulla struttura in maniera particolarmente approfondita. Gli interventi consisteranno nell’eliminazione dei danni da terremoto attraverso il consolidamento delle pareti trasversali mediante applicazione di fibre di carbonio e la messa in opera di intonaci rinforzati, il consolidamento dei solai e l’adeguamento alla normativa vigente, il rinforzo e il consolidamento dei controsoffitti.

«In un solo anno – spiega il sindaco Fabrizio Toselli – abbiamo fatto ciò che si attendeva dal 2012. A partire dall’individuare tutte le risorse necessarie per i lavori: 1.960.000 euro, derivanti 1.250.000 dalla struttura commissariale e 710mila dal rimborso assicurativo. Ciò ci ha consentito di ricalibrare la progettazione, in grado di restituire tutta la scuola alla sua funzione e alla comunità, e di affrontare l’opera ora in un unico stralcio, così che i lavori inizino e finiscano completamente. Oggi, grazie a scelte precise, possiamo dare il via a un percorso concreto e definito, che favorirà peraltro la rivitalizzazione del centro».

La Regione dovrà produrre una valutazione e la congruità economica, per poi procedere con la gara e l’affidamento dei lavori: da viale Aldo Moro hanno rassicurato sulle tempistiche, che permetteranno così di affidare i lavori entro l’anno. «Il cantiere si protrarrà per quindici mesi – riferisce il primo cittadino -. I nostri ragazzi potranno dunque ripopolare le aule delle Pascoli nel 2019».