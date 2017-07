“Palio, Ferrara ha bisogno delle contrade”

Interviene anche Francesco Fersini di Per Insieme in Comune – Alternativa Popolare nel dibattito innescato dai Cittadini a Cinque Stelle relativamente alle condizioni di piazza Ariostea dopo le gare del Palio. Nella discussione si era inserito anche il presidente del Palio Stefano Di Brindisi, invitando i politici ad esprimersi sull’utilità o meno dell’evento.

Alternativa Popolare condivide il pensiero di Ferrara Concreta sul ruolo sociale, educativo e culturale delle contrade, aggiungendo che “Ferrara ha straordinario bisogno di luoghi di socialità, di condivisione e di comunità come le contrade, specie se si considera che, stando ai dati del 2015, la nostra città annovera ben 26.111 persone sole”.

Fersini respinge inoltre la proposta di spostare la manifestazione del Palio all’Ippodromo “non solo per le ovvie incongruenze storiche e culturali ma anche perché, da quanto ci risulta, l’ippodromo di Ferrara é stato predisposto per il trotto e quindi per una tipologia di corsa diversa rispetto alla corsa dei cavalli prevista nel Palio. Sarebbe un poco come organizzare un torneo di calcetto su una pista da hockey”.

Rispetto alla manifestazione Alternativa Popolare ammette che possano esservi “alcune criticità”. “Ci permettiamo di suggerire, ad esempio, di valutare una diversa modulazione temporale delle manifestazioni del Palio concentrando in un unico fine settimana la serata del Giuramento, le cene propiziatorie e la giornata del Palio”.

Questo per due motivi. Innanzitutto “permetterebbe di creare un “pacchetto” per attirare maggiormente turisti che possibilmente pernottino a Ferrara, con beneficio del nostro sistema ricettivo e ristorativo”. In secondo luogo “consentirebbe di evitare la concomitanza della serata del Giuramento con la Notte Europea dei musei che, in una città come la nostra rappresenta un’attrattiva turistica in sé. Differenziando le due manifestazioni, forse, potremmo attrarre diversi target di turisti in due diversi fine settimana, con beneficio del nostro sistema alberghiero e turistico”.

“Pertanto – chiude Fersini – riteniamo molto opportuno l’invito del presidente dell’Ente Palio e speriamo che l’assessore comunale competente possa avviare un confronto operativo sul tema anche con le realtà economiche e culturali della città oltreché con chi, ovviamente, anima il mondo del Palio. Perché il Palio é una manifestazione che deve interessare tutta la città”.