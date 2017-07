Ubriaco al volante già di giorno

Lido di Spina. Guidava ubriaco già in pieno giorno. Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri del Norm della Compagnia di Comacchio hanno fermato per un controllo al Lido di Spina un comacchiese di 56 anni.

L’uomo sera alla guida del proprio veicolo in evidente stato ebbrezza alcolica, accertata in seguito mediante test etilometrico.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per guida sotto l’influenza di alcool. La patente è stata ritirata.

Sempre venerdì, nel tardo pomeriggio, e sempre al Lido di Spina di Comacchio, lungo la Romea, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per falsità ideologica un 26enne di Genova, pregiudicato. Il giovane guidava il proprio veicolo con un certificato di revisione falso.