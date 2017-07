Scoperti due complici di un furto

Comacchio. I carabinieri di Porto Garibaldi hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due persone.

Si tratta di una donna di 32 anni, pregiudicata residente in provincia di Brescia, di nazionalità rumena, e il suo connazionale di 28 anni, residente in provincia di Verona, anch’egli pregiudicato.

I due sono stati individuati come coautori del furto di generi alimentari compiuto ai danni dell’ipermercato Bennet interno al centro commerciale Le Valli di Comacchio nel primo pomeriggio dello scorso 10 giugno.

Per quel fatto i carabinieri avevano già individuato, e denunciato, un loro connazionale, che era stato sorpreso dalla vigilanza.

Gli ulteriori elementi acquisiti a seguito delle indagini svolte hanno consentito di risalire ai due nuovi indagati.