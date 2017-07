L’ultima preghiera per la piccola Hadiya

di Serena Vezzani

Cento. “Tutta la comunità centese e pakistana hanno fatto sentire la propria vicinanza”: così Tahir Mahmood, referente della comunità pakistana dell’Alto ferrarese, oggi, ai funerali della piccola Hadiya, la neonata morta tragicamente il 23 giugno scorso

In tantissimi infatti coloro che si sono presentati alle 17, alla camera mortuaria di Cento, per un ultimo addio ad Hadiya: in maggioranza membri del Centro culturale per la convivenza, ma anche tanti centesi che, ha spiegato Tahir, in giornata sono passati a deporre dei fiori e un saluto sulla piccola bara ricoperta da un velo bianco.

A celebrare la funzione, fuori dalla camera mortuaria, l’imam di Cento, circondato dagli uomini, dal papà Asif Chaudhri e dal fratellino; dentro, intorno al corpo di Hadiya, la mamma Usman Nafisa, la zia Merium e tutte le donne della comunità pakistana centese.

"Abbiamo pregato per tutti i defunti" continua Tahir, "e fatto sentire il nostro affetto ad Hadiya. Era un angioletto".

Completati mercoledì scorso gli esami autoptici che, nei prossimi mesi, potranno forse dare qualche indicazione sulle dinamiche dell’accaduto, il corpo di Hadiya verrà sepolto nel cimitero islamico di Borgo Panigale, in provincia di Bologna, alle 10.45 di lunedì prossimo.

“A questo proposito la famiglia Asif-Usman e noi tutti vogliamo ringraziare l’amministrazione centese” conclude Tahir, “nella quale abbiamo trovato un’ottima interlocutrice, che ci ha permesso di poter inumare la bambina nonostante il cimitero fosse in territorio bolognese”.

L’evento, si augura la comunità centese, potrebbe forse segnare la possibilità di riaprire il progetto di un cimitero islamico a Cento.