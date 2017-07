Campo Sportivo di Vigarano: il Comune pretende gli affitti arretrati

Vigarano Mainarda. “Il triste epilogo di una vicenda che vede tutti sconfitti” sostiene Antonio Raho riferendosi alla querelle sul campo sportivo di Vigarano Mainarda.

Il consigliere comunale del gruppo “Di più per Vigarano” aveva segnalato già il 29 maggio all’Amministrazione come il campo sportivo giacesse in uno stato di abbandono da mesi, e scriveva in una lettera alla Giunta: “Siamo nella fase in cui sia l’Amministrazione Comunale che la società ASD Vigarano si rimpallano la responsabilità della pessima gestione, pretendendo entrambe di avere ragione l’una sull’altra in un eterno gioco delle parti”.

Per tutta risposta dagli uffici del Comune di Vigarano era arrivata la risposta operativa: sarebbero state avviate le procedure per ottenere dalla società Asd Vigarano, considerata inadempiente, le procedure per ottenere i canoni di affitto dell’impianti spettanti all’Amministrazione. Contemporaneamente sarebbero state avviate le procedure per affidare il campo una volta risolti i contratti in essere.

L’amara conclusione di Antonio Raho è che: “Quando si da’ e si prende in affidamento un bene pubblico bisognerebbe avere bene a mente che si tratta di un valore di proprietà di tutta la Comunità. Attenzione, lungimiranza e progettualità dovrebbero farla da padrone. In questo caso si sono disattese tutte le regole base danneggiando un comparto strategico come quello degli spazi associativi e sportivi”.