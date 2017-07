Ravaglia, la solidarietà è più forte della paura di Igor

di Marcello Celeghini

Portomaggiore. È ancora dolorante in diversi punti del corpo. Il braccio ‘ingabbiato’ dai ferri e visibilmente provato dalla lunga riabilitazione non ancora terminata. Ma la solidarietà e il coraggio sono più forti della paura di Igor. L’agente della Polizia provinciale Marco Ravaglia accenna appena ai suoi problemi per lasciare posto invece all’iniziativa benefica dell’associazione di cui è presidente.

Partirà il prossimo 20 luglio da Portomaggiore il viaggio ciclistico di solidarietà organizzato dall’associazione sportiva ‘Caduti da Piccoli’ che porterà 32 ciclisti e 11 accompagnatori fino al comune terremotato di Castel Sant’Angelo sul Nera (Macerata). Ben 390 chilometri sui pedali per recapitare brevi manu l’assegno con i fondi raccolti nel calendario di iniziative organizzate dal raggruppamento di associazioni ‘Portomaggiore Solidale’.

Tra gli organizzatori dell’iniziativa vi è anche Marco Ravaglia, infaticabile volontario che, nonostante la tragedia che ha colpito lui (raggiunto da tre pallottole) e Valerio Verri, ucciso da Igor, alias Norbert Feher, a Trava di Portomaggiore, non ha perso, seppur ancora convalescente, la voglia di mettersi a disposizione della comunità.“L’idea ci è venuta lo scorso inverno –racconta Ravaglia, presidente di ‘Caduti da Piccoli’- e abbiamo semplicemente alimentato una collaborazione già in essere tra le due amministrazioni comunali. Nella nostra iniziativa abbiamo cercato di coinvolgere tutte le attività commerciali e imprenditoriali del portuense e anche le nostre scuole. Abbiamo organizzato negli scorsi mesi un cartellone con ventidue eventi per raccogliere fondi, ad ora abbiamo già raccolto 10mila e 300 euro. L’ultimo appuntamento di raccolta fondi sarà il 7 luglio prossimo presso il centro sociale ‘l’Olmo’ alla cena sociale che abbiamo organizzato a partire dalle 19.30 e dove ci attendiamo almeno 250 partecipanti. Il costo della serata sarà ad offerta libera minimo 15 euro”.

Il viaggio ciclistico partirà il 20 luglio e durerà tre giorni. “Lungo il tragitto abbiamo in programma due tappe- rivela Fausto Villani, vicepresidente dell’associazione -; ci fermeremo la prima notte a Sant’Arcangelo di Romagna, mentre la seconda notte ad Ancona, saremo ospitati dalle amministrazioni locali nei palazzetti dello sport. Il 23 luglio a Sant’Angelo sul nera saremo accolti dal sindaco a cui consegneremo l’assegno con la somma raccolta”.