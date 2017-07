Turismo, Ferrara tra le prime dieci città più attrattive

Ferrara è tra le prime dieci città più attrattive dal punto di vista turistico. Lo sostengono i dati raccolti dal nuovo servizio di Nomisma, Italy2invest, la prima piattaforma che propone dati innovativi per misurare attrattività, competitività e benessere dei territori italiani.

Per misurare la capacità dei territori di esprimere “valore”, Nomisma ha individuato oltre 600 indicatori riconducibili a 16 domini di analisi: ambiente, bilanci comunali, condizioni socio-economiche, finanziamenti medi, credito, intensità di ricorso alla giustizia, livello dei servizi offerti, imprese, infrastrutture e servizi, istruzione, mercato del lavoro, mercato immobiliare, intensità degli spostamenti della popolazione, popolazione, trasporto e turismo.

Questo patrimonio di dati si concretizza in un indicatore di sintesi (Nomisma I2I Score) che consente di misurare l’attrattività dei comuni italiani.

Le prime 10 città italiane che più si distinguono per attrattività sono: Milano (rank 1, score I2I: 67.3), Torino (rank 2, score I2I: 66.3), Genova (rank 3, score I2I: 66.3), Firenze (rank 4, score I2I: 65.9), Venezia (rank 5, score I2I: 65.5), Bologna (rank 6, score I2I: 65.4), Verona (rank 7, score I2I: 65.2), Parma (rank 8, score I2I: 64.6), Ferrara (rank 9, score I2I: 64.3) e Ravenna (rank 10, score I2I: 64.3).

Con al sua nona posizione Ferrara in questa particolare graduatoria supera addirittura Roma, che si colloca al 19-esimo posto su scala nazionale e all’ottavo tra le città metropolitane. Le 10 città più competitive in termini di solidità economica, capitale umano, infrastrutture e servizi risultano invece: Milano, Torino, Firenze, Venezia, Genova, Bologna, Padova, Verona, Roma e Ravenna – tutte con punteggi dell’indice di competitività largamente superiori alla media nazionale (differenziale superiore al 136%).

“In uno scenario radicalmente mutato dalla crisi – fa notare Italy2invest – e oggi in continua e rapida trasformazione, un fattore di primaria importanza per città e territori è rappresentato dall’attrattività: la capacità di creare e mantenere elevati livelli di performance in ambiti sensibili è un prerequisito imprescindibile per attrarre investitori che, troppo spesso, ancora oggi tendono a privilegiare – in parte per mancanza di informazioni – altre destinazioni, anche a livello europeo”.