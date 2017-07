Cosa ci fa Vergassola a Ferrara?

“In realtà non lo so cosa ci faccia Dario Vergassola a Ferrara”, sostiene ironico Dario Vergassola.

L’attore era in città per le riprese della terza stagione di “Sei in un Paese meraviglioso”, lo show prodotto da Sky in collaborazione con Autostrade per l’Italia viene trasmesso su Sky Arte.

Dario Vergassola e Veronica Gentili accompagnano gli spettatori in giro per l’Italia alla scoperta di quei posti “che sono raggiunti dall’autostrada, ma che si scoprono solo se si decide di uscire e vedere, conoscere” aggiunge il comico genovese.