CdR: consegnati sessanta diplomi professionali

«Ora viene il difficile, con l’inserimento lavorativo». Così Giuseppe Sarti, direttore della Città del Ragazzo, nell’Aula Magna della struttura, ha chiuso venerdì la cerimonia di consegna dei sessanta certificati di qualifica conseguiti dagli studenti della struttura in operatore meccanico, operatore amministrativo segretariale, operatore punto vendita.

Parole, le sue, che hanno voluto essere per i giovani di ammonimento, ma anche incoraggiamento. «Noi siamo qui per voi, di qualsiasi consiglio abbiate bisogno domani, troverete la nostra porta aperta». Con lui, a consegnare i diplomi, Giuseppe Vancini, segretario generale della Confartigianato, con cui l’ente di formazione ha un rapporto consolidato. «È vero che questo è un momento storico complicato, ma lo è altrettanto che offre molte opportunità, soprattutto per chi vuole mettere a frutto la propria creatività, il proprio talento, scegliendo l’attività autonoma. Lo spazio c’è – la chiosa – e bisogna avere fiducia nel futuro». Presente, oltre al corpo docenti della Città del Ragazzo, il Superiore della Comunità, Fratel Corrà.