Cento e Corporeno, interruzione del servizio idrico

Cento. Si prevedono qualche ora di disagio mercoledì 5 giugno. A partire dalle 8:30, fino al pomeriggio, alcune zone del comune di Cento vedranno la fornitura di acqua potabile interrotta. L’area interessata è quella compresa tra il tratto di via Pedagna da via di Mezzo a via Suore, via Alberelli nel tratto da via Statale a via Spettoli, via Carducci e via Oratorio.

Nel comunicare l’interruzione di servizio, Hera spiega che i rubinetti saranno chiusi per permettere la realizzazione di lavori di manutenzione alle reti idriche. Possibili cali di pressione interesseranno anche tutto l’abitato di Corporeno, in particolare in via Statale e in via Ramedello.

Circa 170 utenze coinvolte che saranno avvisate con un volantino sui portoni e con un sms.

Hera ha pensato anche ad un servizio di distribuzione di acqua potabile tramite un autobotte, in prossimità del parcheggio del cimitero di via Statale a Corporeno, per alleviare il disagio.