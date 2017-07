Al via i lavori di ammodernamento del sistema fognario

S. Maria Codifiume. Sono iniziati i lavori di ampliamento e ammodernamento del sistema fognario di via Fascinata a S. Maria Codifiume, che raccoglie le acque piovane e le acque nere della zona.

L’opera consentirà di ridurre il rischio di allagamenti nell’abitato di S. Maria Codifiume, permettendo di scaricare le acque meteoriche in eccesso, che attualmente, in caso di intense piogge, generano fenomeni di allagamenti, all’interno dello scolo Fiumazzo, convogliate in una nuova condotta di grande portata.

Sulla base dei rilievi e della modellazione idraulica, i tecnici di Hera hanno redatto un progetto che prevede la posa di 360 metri di nuova condotta fognaria a sezione rettangolare. Il nuovo collettore sarà posato in via Mingozzi, con inizio dall’incrocio con via Fascinata e attraverserà diverse aree agricole private per collegarsi con il canale Fiumazzo.

L’intervento avrà un costo complessivo di 200 mila euro, è stato progettato da Hera, in accordo con l’amministrazione comunale di Argenta e con il Consorzio di bonifica della pianura di Ferrara.

La fine dei lavori è prevista entro l’anno. La direzione dei lavori e il controllo del cantiere sono affidati a tecnici Hera. Non sono ad ora previsti particolari impatti sulla viabilità, fatta eccezione per un temporaneo senso unico alternato su via Mingozzi, nel tratto di presenza del cantiere.