Midnight Fluo Run, un’onda fosforescente colora Ferrara

Una camminata notturna illuminata solo dalle luci fosforescenti. È la “Midnight Fluo Run” che sbarca a Ferrara venerdì 14 luglio per colorare il sottomura con gadget fluorescenti, consegnati prima della manifestazione a tutti i partecipanti.

L’evento – organizzato dallo staff del Giro Podistico delle Mura, Invicta Podismo, Comune di Ferrara e Madame Butterfly – non vuole essere una corsa come le altre ma molto di più, una vera e propria street parade notturna.

Una occasione per correre, ballare, saltare, conoscersi e divertirsi tra tante luci fluo dell’originale escursione notturna di 5 chilometri tra le mura estensi e le vie del centro storico. Un percorso da percorrere a ritmo libero, nel senso che si può seguire sia di corsa che al passo. E quando finisce la ‘faticata’, inizia la festa con i punti ristoro, musica e tanto sano divertimento.

Gambe in spalla, il ritrovo è fissato alle 21 presso il sottomura di via Baluardi dove, un’ora più tardi, partirà la camminata con ritorno nel sottomura per il party finale con dj set e animazione fino alle 2 di notte.

È possibile iscriversi online sul sito http://www.boxerticket.it/midnight-fluo-run/ e nelle attività aderenti (Bruni Sport, Bar Gallery, palestra Doro, negozio running Track & Field, palestra New Millenium, piscina Beethoven, centro Sportivo Ricreativo Le Mura). Il costo varia da 8 a 13 euro, comprensivi di maglia tecnica fluo celebrativa dell’evento e 3 gadget luminosi per illuminare la notte ferrarese.