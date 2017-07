Vaccini, tra pro e contro c’è la via della scienza

di Cecilia Gallotta

Pro-vax e anti-vax: l’argomento più delicato degli ultimi tempi in ambito sanitario ha scatenato una vera e propria battaglia in cui “sembra impossibile rimanere estranei agli schieramenti del tutto a favore o del tutto contro i vaccini”.

Ma è tra i due fronti che la Rete Sostenibilità e Salute (composta da oltre 25 associazioni tra cui medici, docenti universitari e cittadini di tutta Italia, nonché l’associazione Medici NoGrazie) ha aperto una finestra, perché “chi tenti di esprimersi in maniera non ideologica o strumentale non venga posizionato da una parte all’altra della barricata e posto sul banco degli accusati”.

Nonostante il recente convegno organizzato presso la Sala Estense dall’associazione Sism (Segretariato Italiano Studenti di Medicina), il dibattito resta infatti tra le due estremità, “due alternative che non hanno senso – afferma il portavoce della Rete Jean-Louis Aillon – perché ogni vaccino ha un suo peculiare profilo di efficacia, effetti collaterali, costi, e va dunque valutato in modo specifico. Siamo preoccupati sia delle persone che non si vaccinano, sia di quelle che propongono i vaccini come la panacea di tutti i mali”.

Se rimane assodato che molti vaccini (“tra i quali quelli obbligatori”), abbiano rappresentato un passo avanti enorme per la salute dell’umanità, è altrettanto vero che alcuni altri presentano “importanti segnali di inappropriatezza”: uno di questi, ad esempio, è l’anti-meningococco B, per il quale, come affermato più volte dall’Istituito Superiore di Sanità, “l’unica epidemia è mediatica”.

Secondo i dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive, al 16 novembre 2016 non risulta infatti alcuna epidemia, mentre ciò che presenta il suddetto vaccino “è una serie di criticità – spiega Aillon – tra cui per esempio un numero elevato di effetti collaterali (in quattro studi clinici randomizzati su un campione di oltre 5 mila vaccinati, sono state rilevate 3 sindromi di Kawasaki, 8 crisi convulsive, una meningite asettica, due artriti giovanili, un caso di cecità e reazioni locali gravi nel 12-29% dei vaccinati) a fronte di un costo molto elevato per una patologia – conferma – che registra un numero tutto sommato basso di casi l’anno”.

E’ evidente, agli occhi della Rete, un conflitto di interessi legato al business delle case farmaceutiche, a discapito “di un’informazione esauriente e comparativa sull’entità del rischio reale rispetto a quello che i media fanno percepire, nonché sul bilancio rischi benefici del vaccino tutt’ora sottoposto a monitoraggio addizionale, di cui tra l’altro non è ben chiara l’efficacia protettiva e la durata della protezione”.

“Non ha senso dunque parlare di vaccini in blocco”, sostiene Aillon, auspicando l’inclusione, nella commissione che sta lavorando alla tanto discussa legge, di “esperti indipendenti da conflitti di interesse che possano valutare informazioni vaccino per vaccino, in modo che la gente possa essere adeguatamente informata e scegliere in una situazione legislativa più ponderata”.

“La cosa più equilibrata da fare” anche secondo Andrea Gardini, membro della Rete e direttore sanitario all’ospedale di Cona dal 2011 al 2015, sulla stessa linea d’onda del portavoce che dichiara come “non abbia senso imporre 12 vaccinazioni mettendole tutte sullo stesso piano”.

Questo anche solo pensando alle basilari differenze delle malattie che caratterizzano i vaccini: per esempio, pur ritenendo la Rete importantissimo il vaccino anti-tetanica, “sul tetano non si può applicare il discorso dell’immunità di gregge – illustra il portavoce – in quanto è una malattia che viene trasmessa dall’ambiente, a differenza del morbillo in cui il soggetto diventa veicolo e di cui – aggiunge Gardini – il 70-80% di ammalati in questo ultimo anno sono adulti”.

Ciò che non tutti sanno è che, oltre alle vaccinazioni, esistono misure aggiuntive efficaci, come gli stili di vita, che consentono di prevenire e limitare le morti da malattie infettive: l’esposizione al fumo passivo, per esempio, aumenta di 3,24 volte le malattie meningococciche invasive; aumentare il consumo di cereali integrali (50 g al giorno) riduce del 20% le morti da infezioni, così come il consumo di frutta secca oleosa (noci, mandorle, nocciole, pistacchi), e di frutta e verdura. Anche allattare al seno per almeno sei mesi, diminuire il consumo di alcol e carni rosse riducono la mortalità da infezioni, mentre fare uso imprudente o inappropriato di antibiotici (causando resistenze), crea dai 5 ai 7 mila morti l’anno in Italia, la maggior parte dei quali per infezioni.

Un investimento, quello sulla prevenzione, su cui “si amplierebbe il guadagno in termini di salute”, anche perché “ciò che dicono i testi della letteratura scientifica mitigano qualsiasi faziosità – sostiene Gardini – mentre le modalità non collaborative non hanno mai dimostrato di portare ad alcun miglioramento. Sui vaccini, insomma, non si può scherzare”.