Un ‘fiume di musica’ e aperitivi scorre in Darsena

di Cecilia Gallotta

E’ in arrivo “Un fiume di musica” in Darsena dove, a partire da questo giovedì e per tutti i giovedì di maggio, giugno e luglio, sarà possibile, dalle 19, concludere una giornata nel modo più rilassante e gustoso, grazie all’organizzazione di Consorzio Wunderkammer e Associazione Musicisti di Ferrara.

Non solo di musica saranno fatti i giovedì lungo la Darsena che si trasformeranno in veri e propri ‘aperitivi musicali’ con l’offerta enogastronomica sempre diversa dei ristoranti Max, La Romantica, Pronto Pesce e Golosità Ferraresi da Maura.

Un piacevole giro sul fiume terminerà in bellezza gli appuntamenti grazie a “nena b.side”, le navigazioni notturne sul nuovo battello recentemente ‘entrato’ nella nostra città (info e prenotazioni 347 7139988 – info@lanena.it ).

Una squisita combinazione che dimostra come “la cultura si possa fare a tutte le ore”, nota il vicesindaco Massimo Maisto, e che rientra nel più ampio progetto finanziato dall’Anci ‘Smart Dock’, la “Darsena intelligente”, ampiamente rivalutata e ricollegata alla zona Giardino tramite una serie di attività tutte diverse fra loro, di cui gli aperitivi musicali saranno solo un tassello.

“L’anno scorso abbiamo cominciato con due mesi un po’ per scherzo – racconta il presidente dell’Associazione Musicisti di Ferrara Roberto Formignani – e poi ne abbiamo aggiunto uno grazie alla copiosa affluenza, che anche quest’anno si prevede di più o meno 400 persone di tutte le età” per un totale di 13 appuntamenti, in cui non sarà possibile far suonare musicisti esterni in quanto la visibilità è stata appositamente data alla Scuola Musicisti, i cui insegnanti, peraltro, suoneranno gratuitamente.

Il volume della musica sarà “simile alla situazione Buskers – anticipa Formignani – mentre il vicinato lo disturberemo il 23 e 24 giugno”, in cui con “Gipsy Guitar” si renderà omaggio al jazz manouche di Django Reinhardt, il fenomeno che scelse per le proprie esecuzioni la chitarra di Mario Maccaferri, un liutaio originario di Cento che inventò il modello di chitarra più conosciuto dagli anni 30 in tutto il mondo.

Il ‘fiume di musica’, però, si allarga anche con altri 11 appuntamenti concentrati prettamente sulla scuola, “in cui i ragazzi – osserva Ambra Bianchi della Scuola di Musica – troveranno una continuità tra quello che imparano lì e la relativa applicazione in momenti al di fuori di essa, che sono poi occasione di confronto, di gusti e di crescita umana per tutti”.