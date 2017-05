Ferrara capitale mondiale del karate

di Simone Pesci

Ferrara si tira a lucido e si prepara ad ospitare due grandi manifestazioni sportive nel prossimo weekend, dove il Pala Hilton Pharma farà da teatro ai 13° campionati del mondo di karate (memorial Daniele Lazzarini) e al 8° meeting europeo dei ragazzi, nell’ambito del quale si concorrerà per il 7° campionato europeo giovanile karate tradizionale.

Una tre giorni, si partirà venerdì 5 maggio per concludersi domenica 7, che vedrà salire sul tatami quasi 2000 atleti di tutte le età, categorie e discipline del karate provenienti da 15 nazioni sparse per tutto il globo, si va infatti dall’ospitante Italia fino ad arrivare al Pakistan.

Un grande lavoro, che riunirà sotto un’unica bandiera ben 5 federazioni e che ha coinvolto numerosi sponsor, il che dimostra quanto sia importante e sentito l’evento per tutto il mondo del karate che, non è un caso, ha ottenuto la partecipazione dell’United World Karate Federation e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Simone Merli, in qualità di assessore allo Sport, ma soprattutto di persona con una grande passione sportiva, è orgoglioso per quello che la città estense rappresenta: “2000 atleti ospitati il fine settimana appena trascorso, 2000 in arrivo in questo significano che Ferrara è una città sportiva, anche perché ha capito che le manifestazioni che ospita sono un veicolo di turismo e, in particolare, di felicità. Perché questo è lo sport, ed ad esso, come cittadini ferraresi, dobbiamo essere grati”.

Gabriele Achilli è uno dei cervelli della manifestazione, ma anche braccio allo stesso tempo per la sua volontà e capacità di avere lavorato su questo progetto. E non può fare altro, anche lui, di “ringraziare Ferrara perché è sempre stata attenta al mondo del karate, avendo ospitato 9 ‘Trofeo di Topolino’, una delle più importanti manifestazioni giovanili”, e loda il “grande impegno organizzativo, sostenuto anche dagli sponsor che sono fondamentali”.

Achilli, inoltre, invita tutti al Pala Hilton Pharma: “sarà una grande festa del karate internazionale, dove potremo assistere alle diverse scuole provenienti da tutto il mondo e ammirare i giovani impegnati nelle gare, i futuri portacolori della nostra nazionale azzurra”. Ha voluto partecipare anche Giacomo Bertoletti, editore della rivista specializzata ‘Samurai’, che ha espresso parole al miele per la nostra città: “non è una scelta casuale venire qui, perché Ferrara si è sempre messa in mostra anche con gli sport cosiddetti minori. Sicuramente anche questa kermesse avrà successo e darà soddisfazione agli organizzatori perché siamo in una città che sente lo sport, e in ambienti come questi basta un’apparente semplice stretta di mano per creare qualcosa di importante”.

Ferrara quindi sarà chiamata a rispondere positivamente a tutti gli elogi della quale è stata ricoperta. L’appuntamento scatterà venerdì alle 13, ma il clou è annunciato per sabato 6 quando al Pala Hilton Pharma, alle 11.30, ci sarà la suggestiva cerimonia di apertura alla presenza di tutte le autorità.