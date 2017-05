Sbarra d’acciaio nell’auto

Comacchio. I carabinieri della compagnia di Comacchio, nella serata del 30 aprile, hanno denunciato in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere un cittadino romeno di 45 anni domiciliato a Roma, pregiudicato.

L’uomo era stato fermato per un controllo a San Giuseppe, lungo la “Romea”. All’interno del suo furgone i militari hanno trovato una mazza in acciaio lunga un metro.

Stessa denuncia il giorno successivo, il 1° maggio, per un cittadino marocchino di 54 anni residente a Fiscaglia, anch’egli pregiudicato, a Lido degli Scacchi. In questo caso l’indagato aveva a bordo del proprio autocarro due punteruoli in acciaio, una tenaglia a trancia e un martello a doppia punta.