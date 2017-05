Primo Maggio bagnato… dall’alcol a Cento

Cento. Un Primo Maggio bagnato a Cento. Sia dalla pioggia che dall’alcol alla guida. Nel corso della giornata il Norm, nell’ambito di appositi servizi predisposti proprio per la particolare giornata festiva, ha denunciato in stato di libertà quattro conducenti per guida sotto l’influenza dell’alcool un 31enne e un 30enne residenti nel bolognese, un 57enne e un 45enne centesi residenti in provincia di Bologna.

Tutti e quattro, sottoposti a controllo mentre erano alla guida dei rispettivi veicoli, hanno evidenziato tassi alcolemici ricompresi tra 0,82 e 1,77 g/l.