Musica ‘viva’ per tornare nel “glorioso passato” di Ferrara

di Cecilia Gallotta

Sono tre appuntamenti ‘vivi’ quelli che il Teatro Comunale, l’associazione Bal’Danza e l’Orchestra Città di Ferrara mettono insieme per il secondo anno, all’interno della rassegna “VivaLaMusicaViva”, con l’intento, evidente, di coltivare col pubblico ferrarese “un rapporto di educazione alla vivibilità della musica”.

Si parte questa domenica (7 maggio alle ore 11 presso il Ridotto del Teatro Comunale), con la musica da tavola, divenuta un vero e proprio genere durante il Barocco, e che tra Sei e Settecento si ascoltava abitualmente come sottofondo ai banchetti e a momenti di grande convivialità.

“Se volessimo paragonare il brano a un piatto di portata – spiega il direttore artistico di Bal’Danza Romano Valentini – ogni brano sarà accompagnato da un affondo su quella cucina”. E’ del testo del brano di cui il direttore parla, e di cui spesso il pubblico non comprende appieno la funzione: “invece di dare il solito foglio dove ognuno legge – prosegue – abbiamo pensato di dare una voce di lettura anche alla poetica del brano”.

Un approccio divulgativo e comunicativo che si pone l’obiettivo di guidare lo spettatore all’ascolto e a cogliere il rapporto tra musica e parola, cosa che sarà approfondita anche nel concerto di domenica 21, “Il pastore sulla roccia”, sempre alle 11 presso il Ridotto del Teatro. “L’anno scorso – racconta il presidente dell’Orchestra Città di Ferrara Giovanni Polo – ci siamo incentrati sui nostri solisti, che svolgono un’attività non squisitamente orchestrale ma cameristica; quest’anno abbiamo voluto svincolarci un po’, coinvolgendo da un lato i giovani, ma dall’altro anche tutti quegli artisti che magari tutto l’anno fanno musica contemporanea, e quelle due volte amano fare quella da camera perché particolarmente appassionati”.

Un continuo scambio, quello proposto dal presidente dell’Orchestra, uno stimolo ad “interfacciarsi sempre più con una varietà di figure, da cui attingere energie fresche, non necessariamente date dall’età anagrafica”. Ma è giovedì 22 giugno, alle 21, che presso il loggiato della Palazzina Marfisa d’Este si sposterà una vera e propria riproposizione di quella vita musicale “viva” che si eseguiva all’aperto, e a cui si andava abitualmente “in una serata come un’altra”. Una vita come quella proposta dalle serenate, e in particolare da “La Gran Partita” di Mozart, che “utilizza tutti i legni dell’epoca”, dall’oboe ai fagotti, dai clarinetti ai corni di bassetto, per un “intrattenimento popolare ma di alto livello”.

“A differenza di un’opera pittorica – osserva Polo – la musica esiste nel momento in cui viene eseguita, e tutto quello che ci gira intorno concorre a cambiarla, dallo spazio all’ambiente. Per questo non riesco a pensare a una combinazione più felice di questa per riflettere su cosa la musica può tornare ad essere per la nostra città, memori del suo glorioso passato”.