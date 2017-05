Il crac Carife raccontato da Report, Lenzi fa i nomi di cinque debitori

Ci sarà anche la vicenda del crac della Cassa di Risparmio di Ferrara tra le storie raccontate da Report nella puntata che andrà in onda lunedì 8 maggio.

Il servizio è stato annunciato da una breve anticipazione sulla pagina Facebook del programma di Rai Tre, in cui si parla di un crac dovuto a un miliardo e 900 milioni di crediti, di cui 350 in mano di cinque posizioni, queste ultime elencate da Sergio Lenzi, ex presidente di Carife oggi tra gli indagati per l’affaire dell’aumento di capitale da 150 milioni varato nel 2011.

Lenzi – nell’anteprima – fa nomi già noti: “Siano circa 160 milioni, la Deiul (la Deiulemar di Torre del Greco, ndr) circa 35 forse anche 42 milioni, Mascellani 28-30 milioni, Francesco Bellarini Caltagirone (con Acqua Marcia, ndr) un’altra settantina di milioni di euro, Bertolini di Mantova tra 18 e 25 milioni. In tutto circa 350 euro milioni di euro secondo me – afferma ancora Lenzi, rispondendo a una domanda dell’intervistatore -. Il capitale della banca”.