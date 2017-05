Stasera il Fenicottero d’Oro prende il volo

Codigoro. Prende il via questa sera al Teatro Arena di Codigoro (ore 21) il neonato ‘Festival del Delta – Fenicottero d’oro’, concorso canoro rivolto a cantanti e gruppi vocali patrocinato dal Comune di Codigoro e realizzato dalla AdM Event Agua Do Mar.

Il programma di questa prima edizione del festival si articola su tre serate, dal 2 al 6 maggio prossimi. Le prime due serate eliminatorie (2 e 4 maggio dalle ore 21) e la finalissima del 6 maggio (ore 21.30) saranno presentate da Ester Dianati ed Elisa Giorio, voci dell’emittente Radio Sound, ed arricchite da momenti di intrattenimento con ospiti, artisti e ballerini ad intervallare le esibizioni dei 26 cantanti in gara.

Oggi, nella prima serata, a sfidarsi saranno Alessia Michelon, Celeste Garbellini, Davide Petrucci, Adriana Moretto, Pierfrancesco Faggiotto, Claudia Salvatori, Chiara Bincoletto, Elia Agostini, Vanessa Grassi, Alessio Raggi, Francesca Checchi, Sara Naldi e Paola Pozzati. Nella seconda serata seguiranno Cristina Stocco, Alice Fantinuoli, Giulia Natale, Michele Carandina, Paola Trombini, Klaudja Ever, Giovanni Pilati, Denise Biston, Anna Goberti, Serena De Bei, Rina Felletti, Marzia Cervellati e Micol Parmiani.

Giudicati da una giuria di qualità composta da musicisti, discografici e professionisti del settore, solo 14 di loro accederanno alla finalissima e si sfideranno per la vittoria, nella stessa serata in cui Paolo Franceschini, comico cabarettista reduce dai successi televisivi di Zelig Off, Colorado e Eccezionale Veramente, sarà accolto come ospite d’onore della serata. Tra gli ospiti anche uno dei migliori impersonators ufficiali di Michael Jackson.

Al vincitore, in collaborazione con la cooperativa Girogirotondo di Comacchio, sarà offerta la possibilità di esibirsi dal palco dei Trepponti in occasione del Carnevale sull’acqua Estate, il prossimo 17 giugno.

Parte dell’incasso delle serate sarà devoluto in beneficenza al ‘Comitato per la medicina palliativa’, impegnata con la sezione Lions locale nella realizzazione del giardino terapeutico presso l’hospice ‘Le onde e il mare’ di Codigoro, al secondo piano dell’ex ospedale civile. Il costo di ingresso al pubblico sarà di 5 euro per le serate eliminatorie e 10 euro per la finalissima, con il 20% devoluto alla onlus.