Golf: ancora un intenso week end

Ancora un intenso week end al Cus Ferrara Golf. Domenica la partecipazione alla seconda edizione del trofeo “Fratelli Taddia Climatizzazione e Refrigerazione” ha sfiorato le 100 presenze. La gara è stata vinta per la prima volta dal giovane Luca Braghiroli, primo lordo con 29 punti. In prima categoria Mario Fornasari con 36 punti supera Luigi Magnoni secondo con 35. In seconda ancora sul podio Nicolò Pantaleoni con 38 punti davanti a Mattia Panebianco fermo a 35. In terza sono 36 i punti di Paolo Ghirlanda primo davanti ad Alessandro Cerutti. Federico Lombrosi con 41 punti si aggiudica la quarta categoria mentre Franco Baruffini ed Anna Siniscalchi vincono i premi senior e Lady. La gara valida anche per la qualifica al campionato sociale 2017 ha provvisoriamente stilato la classifica dei migliori otto per categoria. In prima Audino, Cavazzini, Braghiroli, Felloni, Forlani, Marzano, Giannini e Bolognesi. In seconda Galliera, Pantaleoni, Vincenzi, Magnoni, Rimessi, Magnanini, Cavallo e Venturi G.. In terza i migliori sono Buzzoni, Malavasi, Ghirlanda, Cerutti, Romano, Zanzi, Mazzucco e Bedendo Isabella.

Premiati Fratelli Taddia

1° Lordo Luca Braghiroli Cus Ferrara 29

1° Netto 1^ Categoria Mario Fornasari Cus Ferrara 36

2° Netto 1^ Categoria Luigi Magnoni Cus Ferrara 35

1° Netto 2^ Categoria Nicolò Pantaleoni Cus Ferrara 38

2° Netto 2^ Categoria Mattia Panebianco Cus Ferrara 35

1° Netto 3^ Categoria Paolo Ghirlanda Cus Ferrara 36

2° Netto 3^ Categoria Alessandro Cerutti Cus Ferrara 36

1° Senior Franco Baruffini Cento 35

1^ Lady Anna Siniscalchi Cus Ferrara 35

1° Cat. 37-54 Federico Lombrosi Molino del Pero 41

Lunedì sono stati 90 i partecipanti al circuito Brown Jacket by Cristian Events. In palio per i vincitori di categoria la finale italiana al Golf Club Feudo d’Asti dove i migliori voleranno ai Caraibi. La gara è stata vinta da Gianmarco Audino, per lui finale e primo posto lordo con 30 punti. In prima categoria gradino più alto e finale per Luigi Magnoni, primo con 37 punti davanti a Michael Ragazzi. In seconda viaggio al Feudo d’Asti anche per Mauro Magnanini primo con 37 punti davanti a Simone Bovinelli. In terza sono 37 anche i punti di Michele Forlani che beffa Daniele Rizzo secondo anch’egli con 37. Finale Anche per Simonetta Danieli prima lady con 34 e Gianni Zaccarini primo senior con 35.

BROWN JACKET BY CRISTIANEVENTS

FERRARA, 1 maggio 2017

1° Lordo Gianmarco Audino CUS Ferrara 30

1° Netto 1^ Categoria Luigi Magnoni CUS Ferrara 37

2° Netto 1^ Categoria Michael Ragazzi Tourist Golf 34

1° Netto 2^ Categoria Mauro Magnanini CUS Ferrara 37

2° Netto 2^ Categoria Simone Bovinelli Tourist Golf 36

1° Netto 3^ Categoria Michele Forlani CUS Ferrara 37

2° Netto 3^ Categoria Daniele Rizzo CUS Ferrara 37

1^ Lady Simonetta Danieli CUS Ferrara 34

1° Senior Gianni Zaccarini CUS Ferrara 35