La carica dei 700 al Giro delle Mura

Battuti tutti i record alla 45^ edizione del Giro delle Mura. E’ stata una magnifica giornata di sport e di festa all’ippodromo di Ferrara il modo migliore per festeggiare la festa del lavoro.

Perfetta l’organizzazione della Polisportiva Doro capitanata da Monica Zannini e Luciano Mazzanti, supportati dai tanti componenti di numerosi gruppi podistici Ferraresi e in particolare Corriferrara e Quadrilatero Faro Formignana e da diversi singoli volontari.

Rivissuti i gloriosi fasti del passato, gli anni d’oro del podismo, ieri come allora con una marea di podisti a calpestare gioiosamente il fondo sabbioso dell’ippodromo e un lungo tratto di mura e sottomura, sono stati quasi 700 gli atleti della sola gara competitiva da 12,7 km , ma la “parte del leone” l’ha fatta la gara non competitiva alla quale hanno partecipato podisti non abituali e intere famiglie felici di partecipare alla manifestazione podistica più famosa e conosciuta della città nata nel lontano 1973 da un’idea di Luigi Marini e della gloriosa Polisportiva Putinati.

Il giro delle Mura è sempre stata anche la gara dei campioni che vi hanno partecipato e a vincerla sono stati quasi sempre quelli ferraresi, tradizione mantenuta anche nell’edizione 2017 con tanti big al via e un finale quasi da fotofinish con una lunghissima volata gomito a gomito tra il tre volte vincitore Rudy Magagnoli e il bondenese Daniele Angelini, che come a Vivicittà è riuscito a spuntarla, ma ieri solamente per pochi centimetri. Solamente terzo Oleksandr Vaskovniuk vincitore dell’edizione 2016, fuori dal podio al quarto posto Gianluca Pasetto (quarto) e Massimo Tocchio (quinto) lontano dalla forma migliore, bel sesto posto per il giovane Imolese Vadim Shtipula.

La gara femminile invece è stata senza incognite fin dalle prime battute con la romagnola di origini ucraine Nadiya Chubak (recentemente campionessa nazionale Uisp sui 1000 metri) e vincitrice di tante gare nella nostra provincia in testa per tutta la gara. Si pensava che la tre volte vincitrice del giro Marina Zanardi potesse impedirgli la vittoria o almeno contrastarla ma così non è stato: la ferrarese ancora lontana dalla forma che le compete è giunta terza preceduta dalla portacolori di atletica Casinalbo Gloria Venturelli.

Le premiazioni sono state effettuate da Luciano Mazzanti, organizzatore e grande podista del passato (vincitore di due edizioni) dalla atleta olimpionica Laura Fogli e dal presidente provinciale Uisp Enrico Balestra, tutti visibilmente soddisfatti.

La manifestazione di ieri ha avuto il patrocinio dell’Azienda Asl di Ferrara, molti sono stati i partner che hanno contribuito: Vola nel Cuore, Contrada S.Luca, Uaipre, tutti gli sponsor e in particolare Bruni Sport e Coop Alleanza 3.0. Prossimi appuntamenti podistici domenica mattina in piazza Ariostea con la camminata della solidarietà Anffas e al pomeriggio per il settore giovanile al Poggetto di S.Egidio.

Classifiche

Mini metri 400

Maschile

1 Alena Gotti – centese

Femminile

1 Nadia Passarini – passo capponi

Metri 800

Maschili

1 Francesco Bigoni – atl. Delta

Femminile

1 Melissa Pezzini

Metri 1600

Maschile

1 Ion Boestean arl delta

Femminile

1 Chiara Gotti – centese

Allievi km 3,2

1 Adimasu Asado – centese

Assoluti maschili km 12,7

1 Daniele Angelini – Bondeno 41,46

2 Rudy Magagnoli -contrada S.Giacomo 41,46,1

3 Oleksandr Vaskovniuk – corriferrara 42,14

4 Gianluca Pasetto – corradini 42,27

5 Massimo Tocchio – salcus 43,37

6 Vadim Shtypula – atl Imola 44,20

7 Said Agla -atl Castenaso 45,00

8 Luca Malpighi – victoria 45,23

9 Riccardo Tosi – corri S.Apollinare 45,31

9 Luca Favaro corri S.Apollinare

Femminile

1 Nadiya Chubak – lughesina 50,04

2 Gloria Venturelli – atl r.c.m Casinalbo 50,52

3 Marina Zanardi – corriferrara 51,42

4 Rachele Burghess – pontelungo

5 Suellen Roccati – salcus

6 Monica Polelli 54,29

7 Vittoria Vandelli – 3,30 running team 55,32

8 Claudia Leoncini – gs Lamone 55,46

Veterani

1 Oscar Pecchielan – gs Pesarp- Urbino 54,56

2 Romano Pierli – fratellanza (MO) 55,06

4 Adriano Liviero Avis Taglio di Po 55,29

Gruppi

1 Quadrilatero 127

2 Corriferrara 95

3 Scariolanti Ravenna 46

4 Faro Formignana 40

5 Salcus 35