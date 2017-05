Spal, arriva il primo vero ‘match point’

di Andrea Mainardi

Sarà una domenica caldissima quella che attende i biancoazzurri, al ‘Paolo Mazza’ infatti arriva la Pro Vercelli assieme alla prima vera occasione per centrare la promozione. Se infatti lo scorso weekend le combinazioni erano più complesse, la situazione ora che il trentanovesimo turno è concluso è decisamente più fluida.

L’Hellas Verona ha conquistato una rocambolesca vittoria in pieno recupero contro il Vicenza, conservando il secondo posto e portandosi a cinque punti dalla Spal. Giani e compagni dunque per essere promossi a discapito degli scaligeri, dovrebbero obbligatoriamente vincere sperando che l’Hellas non vinca a sua volta.

Il mirino in casa biancoazzurro però è puntato soprattutto sul Frosinone che, nell’anticipo con la Salernitana, ha vinto per 1-3.

Con questo risultato la Spal deve battere la Pro Vercelli e sperare che i ciociari non vincano il proprio match casalingo contro il Trapani. Un pari basterebbe solo in caso di eventuale sconfitta del Frosinone.

In caso di vittoria spallina va tenuto d’occhio anche il discorso legato alla distanza con il quarto posto. Se infatti la Spal dovesse incamerare tre punti mentre il Perugia non riuscisse a vincere nell’anticipo di venerdì contro lo Spezia, si potrebbe già brindare alla promozione.