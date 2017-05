Pd Cento soddisfatto per le primarie, ma critico con l’Amministrazione

Cento. Il Pd di Cento, attraverso Ivan Greghi, esprime soddisfazione per l’affluenza alle primarie e, nello stesso tempo, stigmatizza l’assenza dell’Amministrazione comunale al consueto comizio dei sindacati del Primo Maggio. Cento. Il Pd di Cento, attraverso Ivan Greghi, esprime soddisfazione per l’affluenza alle primarie e, nello stesso tempo, stigmatizza l’assenza dell’Amministrazione comunale al consueto comizio dei sindacati del Primo Maggio.

“Un grande sopettacolo di democrazia”. Così Greghi definisce l’esito delle primarie del Pd anche a Cento. “I volontari impegnati negli 8 seggi su tutto il territorio – dice – rappresentano la presenza e l’impegno del Partito Democratico in tutto il Comune. Il dato dell’affluenza non può che mostrare come il percorso democratico per la scelta della guida e leadership nazionale sia apprezzato tra gli elettori centesi. Di seguito riportati i dati complessivi comunali: Votanti 725 , Renzi 517, Orlando 162, Emiliano 41, Bianche 3, Nulle 2. Ancora una volta, con lo strumento delle primarie, il Pd centese ha messo in campo energie e forze per il bene di una comunità seria, forte e democratica”.

L’attacco all’Amministrazione comunale riguarda invece la ricorrenza del Primo Maggio: “Nessuna figura istituzionale centese al fianco dei sindacati, dei lavoratori e dei pensionati nella ricorrenza del Primo Maggio. Anche questa non è una presa di posizione ideologica? Anche il non essere in piazza per la difesa dei diritti e del lavoro è una scelta dettata dal buon senso? Come sull’accoglienza anche sul tema dei diritti, ieri come oggi, questa amministrazione comunale effettua scelte prive di logica e senza assumersene la responsabilitá. Sempre più a destra, sempre più distante dagli ultimi”.