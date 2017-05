Centinaia di partecipanti al 10° trofeo G.A.Diurno

Domenica 30 aprile la scuola G.A.Diurno ha tagliato il traguardo dei suoi 10 anni di trofei.

Il 10° Trofeo G.A.Diurno è una competizione interregionale di Ju Jitsu che ha visto partecipare centinaia di atleti, circa 200, provenienti da più regioni e da tantissime città diverse. Il tutto si è svolto nella cornice del Palazzetto dello Sport “Fattibello” di Comacchio.

Hanno partecipato con molto entusiasmo centinaia di bambini, ragazzi, donne e adulti con addirittura una competizione dedicata ai genitori e figli che hanno gareggiato in coppia.

Le medaglie conquistate dai ragazzi hanno ripagato tutte le ore di allenamento e preparazione trascorse in questi ultimi mesi con i rispettivi istruttori.

Al termine della manifestazione si sono esibite le due allieve già campionesse italiane Giulia Manfrinato e Sofia Franzoso e subito dopo a commuovere il pubblico ci ha pensato Cristian, bimbo di 6 anni non vedente, che con l’istruttore Fabio Cosma ha fatto una super esibizione mostrando che il limite a cosa si può fare lo pone solo la mente.

A chiudere l’evento ci hanno però pensato i fratelli e Maestri Giuseppe e Alessandro Diurno fondatori della scuola G.A.Diurno che si sono esibiti dando il loro meglio elettrizzando il pubblico.

“I Maestri del G.A.Diurno ormai da anni hanno lo scopo di trasformare, migliorare e innalzare la qualità di vita delle persone attraverso tutti i loro corsi ed eventi e per chi si volesse avvicinare a questa disciplina sul nostro sito www.gadiurno.com trovate tutte le informazioni. Siamo presenti in Emilia Romagna e in Veneto con 10 sedi e diamo la possibilità a tutti di praticare gratis per 1 mese”.