Il folk risuona al Korova

La rassegna di musica in acustico al Korova Milk Bar di Ferrara, intitolata “Il silenzio del cantautore”, continua anche nel mese di maggio comprendendo nomi di tutto rispetto, tra cui Hugo Race (24 maggio) e Fausto Rossi (Faust’O, il 31 maggio). Mercoledì 3 maggio è il turno di The Giant Undertow, progetto solista di Lorenzo Mazzilli, veneto della bassa padovana trapiantato a Bologna.

I paesaggi nebbiosi delle sue canzoni nascono da chitarre di fortuna e una voce calda ed intensa. Il risultato è un desert folk profondo, tra l’immobile e l’impetuoso, che strizza l’occhio alla musica d’autore d’oltreoceano (Johnny Cash, Lee Hazlewood, Micah P.Hinson). The Weak, il suo primo lavoro discografico, si compone di otto storie raccontate solo a metà, in cui le aperture strumentali fanno da guida, al pari delle melodie vocali, in un mondo di immagini scure e stralunate.

Lorenzo è anche chitarra-voce del The Johnny Clash project e bassista live per il cantautore texano Daniel Payne. In questi ultimi due anni, come The Giant Undertow, ha diviso il palco con artisti come King Dude e Cult of Youth, ha portato la sua musica su e giù per lo stivale con la sua band, ed è appena rientrato da un tour europeo in solitaria che ha toccato Svizzera, Francia, Belgio, Olanda e Germania.

Dalle ore 20 è previsto un aperitivo con buffet, dalle 20.45 il concerto ha inizio con fine stimata per le 22. L’ingresso è gratuito. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 10 maggio con Paolo Gerbella.