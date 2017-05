Forse Igor è stremato, cattura vicina?

Potrebbe essere stremato dalla fatica della lunga latitanza, ma soprattutto dal freddo e dalla pioggia di questi giorni, che metterebbe a dura prova le sue capacità di sopravvivenza. E’ quanto sperano gli uomini impegnati nella caccia a Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, che ormai da più di un mese lo braccano nella ‘zona rossa’ tra Marmorta e Monselice.

Sembra infatti che il killer di Budrio e di Portomaggiore si aggiri ancora in queste zone se è vero che, come riportato da Repubblica, nella notte tra giovedì e venerdì, mentre pioveva a dirotto, uno dei ‘cacciatori’ ha pronunciato alla radio “Agganciato a 600 metri”, riferendosi al fatto che Igor era passao per un istante davanti al raggio a infrarossi del suo fucile, per poi sparire nuovamente. Un episodio che confermerebbe la presenza del ricercato nell’area ‘cinturata’, nonostante le innumerevoli segnalazioni e gli avvistamenti, tutti senza riscontro, che arrivano da altre zone vicine e lontane.

Anche ieri le ricerche sono proseguite senza sosta, anche con il maltempo, con quel filo di speranza in più che deriva dagli ultimi eventi e dalle ultime tracce lasciate dal fuggitivo. Come detto, gli inquirenti aspettano solo un passo falso di Norbert-Igor, convinti che il freddo e la pioggia di questi giorni lo abbiano stremato e sospettando che possa cercare di raggiungere qualche casolare per recuperare del cibo per il suo sostentamento.