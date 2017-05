Aleotti premiato dal Miur “sulle vie della parità”

L’istituto Aleotti è stato premiato alla IV edizione di “Sulle vie della parità”, concorso patrocinato dal Senato della Repubblica e organizzato dall’Associazione Toponomastica Femminile. La cerimonia si è svolta venerdì 28 aprile presso la sede del Miur di Roma alla presenza di numerose personalità del panorama scolastico e dei rappresentanti delle scuole partecipanti.

Protagonisti del lavoro sono stati due studenti della classe 5A dell’Aleotti, Jacopo Limonta e Jacopo Parisotto guidati dalla professoressa Federica Pintus. Ai ragazzi veniva richiesto di ricordare, in un breve testo scritto, l’operato di una donna meritevole di essere definita “giusta”, di elevata moralità e grandi ideali, che avesse dedicato la propria vita a battaglie contro le ingiustizie.

Uno degli obbiettivi del progetto è stato, infatti, proprio quello di fornire uno spunto ai più giovani per ripercorrere la storia e riscoprire figure femminili che, pur avendo contribuito allo sviluppo socio-culturale del territorio e del Paese intero, sono state poi dimenticate. Un concorso per riportare alla luce le tracce delle donne nella storia e nella cultura del territorio e proporle come modelli di valore e di differenza sui quali riflettere e ai quali attingere nell’opera complessa della costruzione dell’identità maschile e femminile.

Jacopo Parisotto ha approfondito la vita di Elisa Lollini Agnini, personaggio di rilievo dell’associazionismo femminile dei primi ‘900, mentre Jacopo Limonta si è soffermato su Rosina Frulla, partigiana ed elemento di spicco del movimento femminile da cui nacque l’Unione Donne Italiane di Pesaro.