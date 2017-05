Pd Comacchio: “Fabiani, unica alternativa possibile”

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. Simbolicamente impegnato nel ‘giorno dei lavoratori’, il circolo Pd comacchiese ha presentato ufficialmente nella nuova sede elettorale di piazza Folegatti “l’unica alternativa possibile e credibile all’attuale amministrazione” ovvero quel Piero Fabiani che qualcuno ha insinuato essere un “candidato sindaco di facciata” e che il dem hanno scelto di appoggiare in occasione della prossima tornata elettorale.

Parte decisa Francesca Felletti, segretaria comunale Pd e capolista per ‘Democratici per Comacchio’ – una delle tre liste per Fabiani sindaco –, a chiarire la contrarietà a “certi giochi al massacro condotti da chi sta sul nostro stesso versante”. Il riferimento chiaro è ai civici riuniti attorno a Sandra Carli Ballola, nonché ai circoli locali di Rifondazione e Sinistra Italiana scesi in suo sostegno.

“Ci accusano di aver rotto il tavolo del centrosinistra per sostenere l’attuale sindaco: non è così. Crediamo fortemente nel progetto di Fabiani e non ci piace questo clima denigratorio. Dopo mesi di lavoro all’insegna dell’unità e dell’apertura a tutte le espressioni di civismo – puntualizza Ferretti – ci siamo arresi di fronte ai troppi muri che si alzavano contro i nostri ponti. E’ stato come veder recidere il ramo su cui si stava seduti insieme, così non abbiamo potuto fare altro che condividere con Fabiani un percorso inclusivo, forse azzardato, che non si fermasse nei classici recinti di partito”.

Tra i colleghi capolista di Felletti, Rino Conventi – ex sindaco di Goro a capo della civica ‘Limpida’ – convinto della necessità di “ripartire dalle comunità per sfruttare finalmente risorse e potenzialità di Comacchio, soprattutto per garantire un livello di occupazione degno di questo territorio” e il cardiologo Giovanni Pasanini, capolista per ‘Piero Fabiani Sindaco’ “conoscitore delle dinamiche legate alla sanità, che in questo territorio ha subito ultimamente troppe grosse perdite”.

“La mia è una candidatura travagliata a livello personale – prende la parola il candidato –, maturata nella consapevolezza di voler fare qualcosa di concreto per questo territorio e per le generazioni future. Non mi sono prestato a nessun gioco, non ne avevo bisogno, sicuro dell’appoggio di chi è qui oggi, delle istituzioni comacchiesi e deltizie nonché degli organi amministrativi di livello superiore” afferma Fabiani mentre annuisce in sala il segretario provinciale Pd Luigi Vitellio.

Commercialista, 46enne vice presidente di Acer Ferrara e figlio dell’ex sindaco socialista Leo Fabiani, Piero parla di “lavoro come tema fondante del programma: un vero dramma del territorio da affrontare partendo secondo me da un recupero delle valli, fonte di occupazione e turismo, e del loro sistema idraulico” E ancora “investimenti anche con il supporto privato per la riqualificazione di aree degradate (i vecchi giardini Margherita, l’ex zuccherificio, l’ex fortezza di sant’Agostino) o bisognose di interventi (il portocanale di Porto Garibaldi e i lungomare dei sette lidi) e per la rivisitazione del centro amministrativo della cittadina (piazza Folegatti).

E poi la semplificazione burocratica per cittadini e imprese. “Credo sia il momento di colmare la distanza tra amministrazione, cittadini e imprese, di ristabilire il dialogo che è mancato negli ultimi anni. Non mancherà l’apertura a iniziative dell’associazionismo, colonna portante del territorio e un’attenzione a quella che è diventata un’emergenza: la sicurezza”.

“Non abbiamo progetti megalomani – aggiunge Felletti – ma per ciascuna frazione abbiamo in mente idee di riuso e riutilizzo di più aree”. Toccherà anche le frazioni interne, i lidi e Raibosola il tour di appuntamenti specifici per illustrare il programma, contestualmente ad un apposito incontro per la presentazione dei candidati consiglieri accolti nelle tre liste.