Karate, per Arcigni un bronzo ai regionali Fikta

Si sono svolti lo sorso weekend a Formigine, in provincia di Modena, i Campionati Regionali nere della Fikta, la federazione del karate tradizionale del maestro Hiroshi Shirai dove Francesco Arcigni, cintura nera secondo dan, è volato in finale sia nelle specialità di kata che di kumite individuale ottenendo il terzo posto nel kumite seniores Fascia B + 75 kg.

E il quarto posto nel kata seniores B. E il Furinkazan dei maestri Gabriele e Federica Achilli non ha mancato all’importante appuntamento schierando, per la prima volta in tanti anni, un solo atleta, appunto Arcigni, con i componenti della squadra di Serie A ed i giovani tutti impegnati all’estero nelle lauree specialistiche.