Mostra i genitali ai passanti, convalidato l’arresto per l’esibizionista

E’ stato convalidato l’arresto dell’esibizionista ferrarese recidivo. L’imputato torna in libertà con l’obbligo di firma nel fine settimana. E’ la pena inflittagli nel processo per direttissima che si è tenuto questa mattina nel tribunale di Ferrara davanti alla pm Isabella Cavallari.

Il 50enne ferrarese G. D. era stato arrestato sabato pomeriggio per atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori. Lo stesso reato per il quale neanche 24 ore prima, venerdì sera, era stato denunciato. In entrambi gli episodi il 50enne è stato colto in flagrante mentre mostrava i genitali ai passanti sulla mura, anche minorenni.

Il luogo del misfatto era all’altezza della Casa del Boia, una zona molto frequentata con la bella stagione soprattutto dai corridori, anche se gli atti osceni dell’uomo sono stati notati pure da varie comitive di studenti minorenni che passeggiavano sulle mura.

Diverse le segnalazioni giunte alla polizia di Stato. Nel primo caso, quello di venerdì sera, gli agenti sono riusciti a individuare l’esibizionista e a coglierlo alle spalle, con ancora i pantaloncini abbassati e con addosso la sola giacca della tuta. Allora l’era cavata con una identificazione e una denuncia per atti osceni.

Ma l’esibizionista è tornato a colpire il giorno successivo, mostrando ancora le proprie parti intime ai passanti sulle mura estensi. Anche in questo caso gli uomini della polizia di Stato hanno subito inviduato l’uomo che, seduto sul muretto attiguo alla struttura, con la felpa alzata, i pantaloni abbassati e privo di indumenti intimi, esibiva i genitali alle persone adulte e a varie gruppi di studenti.

Il 50enne è stato quindi tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo celebrato questa mattina a porte chiuse.