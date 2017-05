Terapia della Dignità e Medicina Centrata sui Valori

A conclusione del percorso formativo sulle psicoterapie esistenziali in ambito palliativistico organizzato dall’Istituto di Psichiatria dell’Università di Ferrara – in occasione del 25° anno di istituzione del Programma di Psiconcologia della stessa Università – il 12 maggio presso l’Auditorium di Santa Lucia, presso il Rettorato dell’Università di Ferrara, via Ariosto 35, a partire dalle ore 15:30 si terranno la presentazione dell’edizione italiana del volume di H. Chochinov “La Terapia della Dignità” (a cura di Giuseppe Moretto e Luigi Grassi) e la tavola rotonda su “La Medicina centrata sui Valori”.

Sarà questa un’occasione per riflettere e discutere su temi significativi dell’assistenza in una medicina centrata sulla persona e della formazione, con l’intervento e il coinvolgimento di qualificati referenti nazionali della psichiatria, dell’oncologia, della neurologia delle cure palliative, della sociologia e dell’associazionismo, oltre che di testimoni toccati dalla malattia e di giornalisti.