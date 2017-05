Fipsas, poco pescato al campionato provinciale

Poco pescato ad Ostellato nella disputa della prova del campionato provinciale individuale di prima, seconda, terza serie e stopper della sezione Fipsas di Ferrara. Le gare sono state organizzate dagli Amici per la Pesca 2011 Tubertini per la prima serie e gli stopper, mentre le gare di seconda e terza serie sono state organizzate dalla Canne Estensi Colmic, Giudici di Gara Fabrizio Menegatti e Alberto Guerzoni, Direttori di Gara Ferruccio Ventura e Claudio Crovetti.

Decisamente avaro il campo di gara del circondariale nel tratto interno all’Oasi Vallette con tanti cappotti e medie molto basse. In prima serie 15 cappotti e una media pescato di 311 grammi per concorrente, nessun cappotto tra gli stopper e una media di 704 grammi, 18 cappotti e 756 grammi in seconda serie, 40 cappotti e 495 grammi di media in terza serie. Ovviamente la speranza di tutti è che questo disarmante livello di catture sia dovuto al repentino abbassamento delle temperature di questo periodo.

La vittoria nei settori di prima serie è andata a Cristiano Vanzini della Canne Estensi Colmic, Luca Compri della PS FE Casumaresi Tubertini, Gianluca Melloni (assoluto con 1,750 kg) della Cannisti Renazzesi Colmic, Stefano Franciosi degli Amici per la Pesca 2011 Tubertini. Nella gara riservata agli stopper vittorie per Antonio Servidei (assoluto con 2,510 kg) e Sergio Guietti della Canne Estensi Colmic. I settori di seconda serie hanno visto i successi di Tosati Flavio (assoluto con 7,860 kg) della Consandolo Colmic, Marco Bonazza, William Negri, Marco Garani della Canne Estensi Colmic, Marco Zucchini della Castello Maver.

La gara di terza serie ha avuto come vincitori di settore Mirco Feliziani della Consandolo Colmic (assoluto con 8,470 kg di pescato), Fulvio Caldieri degli Amici per la Pesca 2011 Tubertini, Romano Ghedini e Gianfranco Camattari del Team Bazza S. Bartolomeo, Raoul Marangoni dei Bianco Azzurri Maver, Luciano Ventura del Pescatore Sensas, Francesco Rodolfi della Canne Estensi Colmic.

La classifica generale vede al comando della prima serie Cristiano Vanzini della Canne Estensi Colmic, in seconda serie Marco Bonazza della Canne Estensi Colmic, la terza serie Mirco Feliziani della Consandolo Colmic e tra gli stopper Antonio Servidei della Canne Estensi Colmic. La prossima settimana sono in calendario la prima prova del campionato di Serie C, la seconda prova del campionato Feeder e la gara di apertura del provinciale di Carpfishing.