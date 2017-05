Baltur, buona la prima play-off

Al Pala Ahrcos la Baltur si aggiudica il primo punto della serie con la Gessi Borgosesia, al termine di un match che ha visto i biancorossi prevalere dal primo all’ultimo possesso. Alla palla a due Benedetto si affida a Caroldi in cabina di regia, Chiera e Bedetti sul perimetro, Pignatti e Benfatto in vernice e Andreaus dalla panchina; l’ex Albanesi, premiato dagli Old Lions prima della partita, deve invece rinunciare a Cozzoli e parte con Molteni e Gatti, più Mercante di rincorsa.

Sin dalle prime battute è Cento a fare la partita, facendo valere la sua fisicità a rimbalzo e trovando buone soluzione in attacco con Caroldi, Bedetti e Benfatto. Borgosesia presto ricorre alla prima sospensione della giornata, la Baltur si porta subito sul 12-4 ma gli ospiti agguantano la parità a quota 12. L’ingresso in campo di Brighi consente agli emiliani di chiudere la prima frazione in vantaggio e riportarsi avanti in apertura di seconda frazione (21-14, 12′).

Il vantaggio interno raggiunge la doppia cifra nel momento in cui si accende Chiera (34-24) e successivamente tocca il “+15” con Pignatti (39-24), a un paio di possessi dall’intervallo lungo. Nella ripresa i piemontesi accorciano le distanze (43-34), Benedetto ferma la partita ma la Gessi risale fino al “-4” (49-45). La reazione dei localli, guidata da Pignatti, è però immediata e si traduce in un parziale di 9-0, che permette loro di ripristinare le distanze.

Lo scarto tra le due formazioni aumenta nell’ultimo periodo fino a 23 punti (73-50, 35′), poi le due squadre iniziano a gestire in vista del match di ritorno, in programma per le ore 21 di giovedì al palasport di Borgosesia, mentre sugli spalti si festeggia: è solo il primo tempo di una lunga partita, ma la Baltur c’è.

BALTUR CENTO-GESSI BORGOSESIA 76-61

PARZIALI: 16-14, 23-12, 20-21, 17-14.

CENTO: Chiera 13, Andreaus 5, Bedetti 7, Benfatto 10, Pignatti 14, Sabbatino 4, D’Alessandro 5, Brighi 7, Botteghi 7, Caroldi 4. All. Benedetto.

BORGOSESIA: Savoldelli 7, Gay 9, Cozzoli NE, Mercante 2, Gatti 6, Molteni 13, Lenti 7, Caversazio 7, Visentin 7, Bertotti 3. All. Albanesi.

ARBITRI: Tammaro, Napolitano.