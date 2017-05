Le “Afrostorie” da New York a Ferrara

Il regista produttore Fred Kuwornu, originario del Ghana ma ferrarese d’adozione (ha studiato al liceo scientifico Roiti e ha lavorato per diversi anni a Radio Estense prima di trasferirsi a New York) ha da poco presentato al Bam della Grande Mela, il celebre cinema di Brooklyn, il suo nuovo film documentario dal titolo “Blaxploitalian 100 Anni di Afrostorie nel cinema italiano”, documentario da 4 mesi in tour nelle sale ed università degli Stati Uniti dove il regista vive e tiene lectures sui temi: Media-Diversity-Migrazione.

Il documentario sarà presentato in anteprima lunedì 8 maggio a Ferrara alla Sala Boldini alle ore 18, preceduto da una proiezione mattutina per gli studenti con la presenza del filmmaker attivista Fred Kuwornu, da anni impegnato a livello globale sul tema dei media e diversità. La sua lectio brevis sul ruolo dei media nel rappresentare la società ma anche nel rinforzare la costruzione dell’identità è stato voluto anche nella sua città d’adozione. Il progetto è sostenuto dal Comune di Ferrara che parteciperà con la presenza del vicesindaco Massimo Maisto e dall’Arci.

“Blaxploitalian” prende le mosse dalla prima apparizione di un attore nero nel film del 1915 “Salambò” di Domenico Gaido per poi passare al cinema neorealista anni quaranta/cinquanta di Paisà, Senza Pietà e Tombolo; agli anni sessanta/settanta con gli attori neri utilizzati nei poliziotteschi e nel soft-core (Zeudi Araya, Ines Pellegrini, Iris Penando Fred Williamson e Woody Stroode); fino agli novanta dove i ‘neri’ (tra gli altri Germano Gentile, Salvatore Marino, Jonis Bascir, Livio Beshir, Denny Mendez) interpretano principalmente la parte di immigrati.

Il nuovo documentario è al tempo stesso una campagna sociale globale dal nome #DiversityInMediaMatters che Fred Kuwornu, insieme a personaggi dello spettacolo americani, inglesi e francesi, sta conducendo per promuovere il valore del pluralismo nell’industria dei media. Sono ancora pochissime le presenza sia nello schermo che dietro le quinte di persone appartenenti a etnie e religioni diverse, pochissime le donne registe, praticamente nulla la presenza di attori disabili e Lgbt nelle industrie cinematografiche dei principali Paesi multietnici del mondo.

Fred che da anni vive New York dove oltre a produrre documentari con la sua casa di produzione Do The Right Films insegna anche nelle università americane, si augura di potere presentare durante il Festival d’Internazionale 2017 il documentario nella “sua” Ferrara .

Fred Kuwornu è un regista-produttore-attivista-docente nato e cresciuto in Italia, e che vive tra New York, Ferrara e Accra. Produce documentari sui temi dell’identità e del multiculturalismo e partecipa come speaker in molte università e conferenze sui temi legati alla diaspora africana e sulla relazione mass media e diversità.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, dopo avere lavorato come autore televisivo in Rai Tv nel 2008 lavora come stand-in ed assistente del regista americano Spike Lee nel film “Miracolo a Sant’Anna” sulla storia dei soldati afroamericani che combatterono in Italia nella Seconda Guerra Mondiale decidendo nel 2010 di dirigere e produrre il pluripremiato documentario Inside Buffalo (“Migliore Documentario” al Black Berlin International Cinema Festival). Inside Buffalo è stato proiettato al Pentagono, alla Library of Congress e ha ricevuto una lettera di congratulazioni dal Presidente Barack Obama.

Nel 2012, ha inoltre diretto “18 Ius Soli ” che racconta il problema della cittadinanza di oltre un milione di figli d’immigrati, nati e cresciuti in Italia ma non ancora cittadini e ha coordinato una campagna sociale globale sul tema cittadinanza e migrazione con oltre 800 iniziative in tutta Italia. Nel 2016 dirige e produce “Blaxploitalian 100 Anni di Afrostorie nel Cinema Italiano” uscito ufficialmente a ottobre 2016.