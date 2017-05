Primo maggio piovoso e con forte vento

Non arrivano buone notizie per chi aveva deciso di passare la festa del 1° maggio all’aria aperta per una grigliata con amici o una gita fuori porta. La protezione civile dell’Emilia Romagna ha infatti emanato un’allerta meteo per tutta la giornata di oggi, fino a mezzanotte, per vento e temporali.

Si prevede maltempo già dal mattino con rovesci anche temporaleschi che interesseranno maggiormente i rilievi centro-occidentali e la pianura a ridosso dell’asta del Po. Il forte vento risulterà sostenuto da sud-ovest lungo i rilievi appenninici in estensione alle aree pianeggianti. Il fenomeno tenderà a esaurirsi nelle successive 48 ore.