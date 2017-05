Pattinatori Estensi Ferrara: Alice Vecchi campionessa regionale Uisp 2017

Grande domenica per la Pattinatori Estensi che mette in bacheca nuove medaglie. Il 30 aprile infatti si sono svolti presso il Pala Pilastro di Bologna i campionati regionai Uisp, specialità Formula per la categoria F4C.

Due le atlete estensi in pista, fra le 45 presenti in gara. Alice Vecchi, con l’esecuzione del suo splendido Paso Doble ha meritato la medaglia d’oro e il titolo regionale. Da segnalare anche la buona performance di Silvia Mondaini che chiude al 14 posto ottenendo insieme ad Alice il pass per i campionati Italiani di Treviso a luglio.

Con le ragazze al cancelletto era presente la loro allenatrice Federica Faccini, mentre era assente ben giustificata Cinzia Roana che nello stesso week end, in veste di atleta, con la maglia della nazionale italiana, ha compiuto l’ennesima impresa e, in forza al quartetto Celebrity, in quel di Muilleron le Captif (Francia) ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati Europei di Pattinaggio -Gruppi Show e Precision.