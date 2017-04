“A Renzi ora tocca lavorare per vincere le elezioni”

di Silvia Franzoni

I 14.101 iscritti e simpatizzanti PD che hanno votato nelle 95 sezioni del Ferrarese hanno scelto come loro segretario Matteo Renzi. I seggi, aperti dalle 8 alle 20 di domenica 30 aprile per l’elezione del nuovo segretario del Partito Democratico, restituiscono “un messaggio chiaro, un segnale fortissimo che anche politici locali dovranno cogliere”, commenta a caldo Luigi Vitellio, segretario provinciale PD.

Dei 13.982 voti ferraresi validi, 10.667 portano il nome di Matteo Renzi: una percentuale del 76,29%, in linea con i dati nazionali che stanno giungendo (gli ultimi dati ufficiosi raccolti segnano Renzipoco oltre il 70%, fonte YouTrend) dallo spoglio delle schede in tutto il Paese. In città, le percentuali degli altri due candidati si fermano al 19,08% (Orlando) e al 4,63% (Emiliano).

Roccaforte renziana è Mezzogoro: 50 voti, en plein per Renzi. Intanto, in via Frizzi, sede del PD ferrarese, è un via vai di volontari giunti da tutte le sezioni a portare verbali e documenti: “voglio ringraziarli tutti – spiega Vitellio – è stata una bellissima giornata di partecipazione democratica”.

Oggi si è votato perché le dimissioni di Matteo Renzi a febbraio hanno anticipato le primarie – che si sarebbero dovute svolgere al termine del mandato del premier, a fine 2017 – e il voto degli iscritti di inizio aprile aveva ammesso tre candidati: l’ex premier Matteo Renzi, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

Iscritti e simpatizzanti hanno espresso la loro preferenza tracciando un segno sulla lista del candidato prescelto: i mille delegati eletti con metodo proporzionale proclameranno il nuovo segretario durante l’assemblea Nazionale. Da Ferrara, 6 delegati sono stati attribuiti a Renzi, 1 ad Orlando.

“La vittoria di Renzi è netta ed inequivocabile, noi speravamo in un risultato maggiore” fa sapere il vicesindaco Massimo Maisto, che ha abbracciato la mozione Orlando, “ma abbiamo il merito di aver favorito un dibattito articolato nell’ultimo mese, un confronto: continueremo a lavorare all’interno del partito sui temi che ci sono cari: lavoro e diritti civili e sociali. A Renzi ora tocca lavorare per vincere le elezioni”.

È chiaro come gli elettori, con il voto odierno, abbiano consegnato nelle mani del rieletto segretario il compito di portare il partito a vincere le elezioni. Questo è l’obiettivo, lo ripetono tutti, in via Frizzi: “il Partito Democratico è l’unico punto di riferimento strutturato, ora Renzi recuperi i voti degli scontenti e dei delusi in vista delle elezioni”, evidenzia ancora Maisto.

“È un risultato straordinario, andiamo avanti uniti” evidenzia Luigi Marattin, consulente economico di Renzi; e continua: “ora finalmente, una volta per tutte, sarà chiaro che gli scritti hanno sposato l’approccio di Renzi: si diceva che non fosse in sintonia con la base, il voto di oggi ha largamente dimostrato il contrario”.

L’affluenza, grande incognita delle votazioni odierne, segna un deciso calo rispetto alle primarie del 2013, “ma è un buon risultato, evidenzia un progetto di partito inclusivo”, spiega il coordinatore della Commissione provinciale per il Congresso Francesco Colaiacovo.

In Regione i dati registrati alle 17 segnavano 1.493.751 voti (dati YouTrend), il 48% in meno rispetto al 2013. Secondo le stime l’affluenza nel Paese supererà i due milioni di voti, un successo per Matteo Renzi – che aveva posto l’asticella a un milione – ma non per Andrea Orlando, che aveva parlato di buon risultato nel caso si fosse superata soglia 2,8 milioni (i voti raccolti nel 2013, ndr). A Ferrara però sono ottimisti: “è un risultato importante, la partecipazione è stata ottima e positiva, in un mondo di click siamo riusciti a portare oltre 14.000 persone in carne ed ossa”, chiosa Vitellio.