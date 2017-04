Prima, Seconda e Terza Categoria: tutti i risultati

di Simone Pesci

Cala il sipario anche per quest’annata 2016/2017 sulla Prima categoria. Seconda e Terza già concluse da un paio di settimane, ma si continua con la fase calda della stagione: quella degli spareggi, che decreteranno per le squadre coinvolte se sarà il caso di tirare fuori lo spumante per festeggiare la promozione nella categoria superiore, la salvezza oppure se conosceranno il sapore amaro della retrocessione.

Prima categoria – Girone F

Il Reno si sbarazza facilmente del Ricci Goro 3-0, mentre il Molinella è corsaro 3-1 sul campo del Galeazza, sarà quindi necessario lo spareggio fra le due squadre bolognesi per decidere chi salirà in Promozione. Il Ricci Goro, nonostante la sconfitta, giocherà i play-out e avrà un’ultima ulteriore chance di rimanere in Prima. Chiudono col botto il già salvo Consandolo che si impone 4-2 sulla Bevilacquese e il Berra, 3-0 sul Funo.

Risultati 30° giornata:

Bevilacquese 2-4 Consandolo Berra 3-0 Funo Bentivoglio 1-0 Gallo Galeazza 1-3 Molinella Codigorese 3-2 Nuova Aurora Reno 3-0 Ricci Goro Massese 2-1 XII Morelli

Classifica:

Reno 60 Molinella 60 Galeazza 54 Massese Caselle 52 Bentivoglio 48 Berra 41 Gallo 39 San Carlo 38 Consandolo 33 Codigorese 29 XII Morelli 28 Funo 28 Bevilacquese 22 Ricci Goro 20 Nuova Aurora 18

Seconda categoria – Play-off e Play-out

Il Pontelagoscuro per rimanere agganciato al sogno Prima doveva solamente vincere, invece al 90’ sono necessari i tempi supplementari che non danno l’esito sperato dai ferraresi: il risultato finale è un 2-2 che premia l’Argelatese. Nel derby Tresigallo-Magnavacca vincono gli ospiti che passano al turno successivo, mentre nell’andata degli spareggi retrocessione (ritorno 7/05) il Baura liquida a domicilio 3-0 la P.G.V. ipotecando la permanenza in Seconda.

Risultati Play-off

Argelatese 2-2 d.t.s. Pontelagoscuro Tresigallo 0-1 Magnavacca

Risultati andata Play-out

Baura 3-0 Argenta P.G.V.

Terza categoria – Memorial ‘Tavolini’

Nessuna sorpresa nel ritorno degli ottavi di finale del memorial ‘Tavolini’. Il Cento 2013 si conferma candidata numero 1 alla vittoria e dopo il 4-0 dell’andata rifila altre 2 reti al Gorino, l’Alberonese patisce una sconfitta indolore perché avanza in virtù della netta vittoria della partita precedente. Il Barco si conferma come squadra che può dire la sua e sconfigge a domicilio il Filo, l’Unione Calcio prosegue la sua corsa rifilando un roboante 3-0 all’Atletico Jolanda. Al turno successivo anche Estensi Spina, Gavellese, Frutteti e Sanmartinese.

Wadis Gorino 0-2 Cento 1913 Vaccolino 2-1 Alberonese Unione Delta 3-3 Gavellese Barco 4-2 Filo Unione Calcio 3-0 Atletico Jolanda Estensi Spina 3-0 San Martino Frutteti 4-0 Ariano Estense Sanmartinese 4-2 Roese

In neretto le qualificate ai quarti di finale.