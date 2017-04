Scontro tra due auto sulla Mondonuovo, 7 feriti

Comacchio. Grave incidente nel pomeriggio di domenica, alle 17.30 circa, sulla strada provinciale Mondonuovo. Il bilancio è di 7 feriti, tra cui una bambina di 7 anni, tutti trasportati all’ospedale di Cona ad eccezione del più grave che è stato portato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Portomaggiore giunti sul posto per i rilievi, si sono scontrate nel tratto che va da Portoverrara a San Giuseppe di Comacchio, poco prima di una curva.

L’impatto è stato violento. Uno dei due conducenti, un uomo di 48 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo dell’auto distrutta. E’ stato proprio il 48enne ad avere la peggio, trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena con codice 3, ovvero di massima gravità.

L’altro conducente, un anziano di 80 anni, è stato invece ricoverato al Sant’Anna con codice 2, ovvero di media gravità. Codice giallo anche per i quattro occupanti: una bimba di 7 anni, una ragazza di 14 anni, una donna di 45 anni e un uomo di 47 anni. Se la cava invece con ferite superficiali una signora di 77 anni.