Igor, un mese di terrore

Oggi è passato esattamente un mese da quel tragico 1 aprile, quando un uomo con il volto coperto è entrato in un bar a Budrio armato di fucile e pistola e ha ucciso a sangue freddo il titolare che aveva provato ad opporsi alla rapina. Quell’uomo era allora conosciuto come Igor Vlacavic e aveva appena iniziato a lasciare la sua scia di sangue.

Unna settimana dopo, l’8 aprile, si consuma la tragedia nelle valli del Mezzano. Il killer serbo colpisce ancora e mette in atto una violenta sparatoria, uccidendo la guardia ambientale Valerio Verri e ferendo gravemente Marco Ravaglia, agente di polizia provinciale. Da allora è latitante.

La caccia all’uomo prosegue senza sosta giorno e notte tra avvistamenti e allarmi. Le ricerche si sono concentrate nell’ormai famigerata ‘zona rossa’ tra Marmorta e Campotto. Una distesa interminabile di campagne e canali dove potersi nascondere, magari con l’aiuto di qualche amico come hanno sempre ipotizzato gli inquirenti.

Una fuga in mezzo agli acquitrini intervallata dai blitz nei casolari, dalle fiutate dei cani molecolari, dalle centinaia di segnalazioni, dettate spesso dalla paura e sempre inattendibili. Anche il pakistano, l’ultimo in ordine di tempo ad aver raccontato agli inquirenti di aver incontrato ‘Igor’ sulla sua strada, non era più sicuro dell’avvistamento quando è stato sottoposto al riconoscimento fotografico. Forse tre settimane di vita nel bosco gli avranno modificato i connotati, ma le forze dell’ordine non si arrendono e continuano le disperate ricerche dell’uomo più ricercato d’Italia.