Riciclabile in festa a Pontegradella

Il gruppo Pontegradella in transizione organizza domenica 7 maggio dalle 15 alle 19 nell’area verde di via Panciato a Pontegradella la 4° edizione di Ri-ciclabile in festa con attività all’aperto, giochi e laboratori.

Saranno presenti il mercatino del baratto (per scambiare giochi e libri), le Olimpiadi (giochi di gruppo sul prato, animati dalla parrocchia di Pontegradella), la merenda condivisa e il “controfavola” sulla panchina del nonno.

Tra i lavoratori si segnalano “aromi in transizione” (piante aromatiche, dal vaso al piatto all’armadio con Annalisa Malerba), “l’arte di vedere” (con educatori visivi del metodo Bates), “creiamo un’aiuola per le farfalle e una nuova economia per l’uomo” (con Claudio Bertoni del Gruppo Cittadini Economia di Ferrara) e “Facilitiamoci! Prendersi cura di gruppi e comunità (un gioco sulla partecipazione con Deborah Rim Moiso di Transition Italia).

L’iniziativa è organizzata con la partecipazione di Gas Schiaccianoci, Giuseppe Foresta e il suo pane, Orto condiviso, Onlus Cies, scuola primaria di Pontegradella e con il patrocinio del Comune di Ferrara. Nell’area della festa è stata inoltre collocata un’aiuola con piante di ruta, cosmos, zinia e budleia per favorire il ripopolamento della farfalla macaone.