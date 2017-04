Il Corriere Padano torna in vita

Giovedì 4 maggio alle 17 verrà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea il libro “La Pagina Culturale del Corriere Padano 1925-1945”, realizzato dal professor Luciano Nagliati.

L’opera, interamente realizzata e curata dallo storico ferrarese scomparso due anni fa, consiste nella raccolta e catalogazione (in ordine cronologico e per autore) dei titoli degli articoli apparsi sulla terza pagina del Corriere Padano nei vent’anni di pubblicazione della testata.

Un volume senza precedenti, uno strumento che consente a studiosi, ricercatori, ma anche a semplici appassionati e curiosi di recuperare storie, poesie, saggi, commenti a notizie di cronaca e illustrazioni contenute in una delle pagine culturali più ricche e prestigiose mai pubblicate da un quotidiano. La presentazione più efficace al presente lavoro è quella data dallo stesso Nagliati: “Questo volume non presenta immagini né racconta una storia. Ma può raccontarne migliaia, pur di volerle e saperle cercare”.

A Ferrara sono disponibili raccolte complete del ‘Padano’ presso la biblioteca Ariostea e l’istituto di Storia Contemporanea.

Presenteranno “La Pagina Culturale del Corriere Padano 1925-1945” Luigi Davide Mantovani e Anna Maria Quarzi; interverranno Portia Prebys, in particolare a testimonianza degli articoli firmati sulla terza pagina da Giorgio Bassani, e Paolo Sturla Avogadri, in rappresentanza dell’Accademia delle Scienze. Folco Quilici invierà uno scritto che verrà letto per l’occasione.