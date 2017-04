Un corso per andare meglio a scuola

Sconfiggere l’ansia di parlare in pubblico, saper affrontare le interrogazioni scolastiche, analizzare in maniera corretta un compito, imparare a prendere appunti, memorizzare facilmente un libro di testo, ottimizzare i tempi dello studio. A questi e molti altri problemi di approccio e apprendimento scolastico i corsi dell’associazione culturale 123imparoastudiare vogliono trovare una soluzione definitiva e duratura nel tempo.

Il corso estivo per studenti di scuole medie e superiori si terrà anche a Ferrara da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio e da lunedì 28 agosto a venerdì 2 settembre, sempre con orario dalle 9.30 alle 13.30.

Durante le 20 ore intensive verrà insegnato il metodo Kairos “L’azione giusta al momento giusto”, un corso d’insegnamento, per studenti dagli 11 ai 18 anni, dal profilo pratico, ricco di simulazioni video, di esercizi in aula e lavori di gruppo. Con la guida di docenti esperti e competenti gli alunni hanno la possibilità di esercitarsi sulle tecniche per prendere appunti, usare i libri di testo, sostenere con disinvoltura le verifiche orali mettendo a punto le migliori strategie per il ripasso.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 349 447 63 84, scrivere una e-mail a didattica@123imparoastudiare.it o visitare il link www.123imparoastudiare.it/corso/corsi-estivi.