Partono i lavori in via Matteotti

Cento. Il primo dei cinque step dei lavori di Hera in via Matteotti prenderà il via martedì 2 maggio per protrarsi fino al 16 maggio. Il cantiere prevede interventi nel tratto tra via Bologna e via F.lli Rosselli (esclusa).

Queste le misure relative alle modifiche alla viabilità: chiusura tratto via Bologna – via F.lli Rosselli (esclusa); divieto di transito in viale Jolanda, eccetto residenti (strada a fondo chiuso: si accede e si esce da via 27 Gennaio); in tutta l’area divieto di sosta con rimozione e accesso pedonale sul marciapiede; via Gennari senso unico da vicolo Sant’Agostino a via Matteotti e svolta obbligatoria a sinistra verso via Ugo Bassi; via Gennari senso unico da viale Jolanda verso via Matteotti (si adotteranno misure idonee a favorire la manovra di ingresso in via Gennari da via 27 Gennaio).

Con un investimento di 120mila euro Hera effettuerà un’importante opera sulla rete idrica e fognaria del centro, dopo la quale si procederà con il rifacimento della pavimentazione del cuore della città, senza che successivamente si debbano affrontare nuovi scavi della sede stradale.