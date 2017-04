“Riaprite il pronto soccorso all’ex Sant’Anna”, la petizione spopola sul web

Una petizione per riaprire il pronto soccorso all’ex ospedale Sant’Anna di corso Giovecca per riavere in città un punto di primo intervento per bambini, mamme ed anziani. E’ quella che sta circolando negli ultimi mesi sulla piattaforma change.org e che è già stata firmata da oltre 6mila sostenitori.

A lanciare l’appello è un’anziana ferrarese di 85 anni, Concetta Vinciguerra detta “Kitty”, che ha provato sulla propria pelle i disagi di avere un pronto soccorso, quello dell’ospedale di Cona, lontano diversi chilometri dalla città.

“Ho 85 anni, chiamo l’ambulanza e ci mette trenta minuti circa ad arrivare (che se fosse stato un problema cardiaco, sarei già morta) – racconta la donna – ma il colmo è che per ritornare a casa (non potendo prendere un taxi per causa di mancata deambulazione), hanno chiamato un’ambulanza ed ho dovuto pagare ottanta euro (altrimenti sarei rimasta lì sulla barella ad aspettare di morire)”.

“Di casi come i miei ce ne sono tanti – nota l’anziana ferrarese – senza contare i bambini e le mamme sole che non hanno la possibilità di pagarsi un taxi, costretti a prendere un autobus con il proprio bambino che gli sta per morire tra le braccia. E’ normale? – si domanda la signora che ha diretto la petizione direttamente al sindaco Tiziano Tagliani -. Io chiedo a chi è di competenza di mettersi una mano sulla coscienza, (se ne ha una) e fare riaprire il pronto soccorso (almeno come primo) per gli anziani, i bambini e le mamme per poi decidere se si deve essere ricoverati o meno”.

Tanti i messaggi di solidarietà e di sostegno giunti dai sottoscrittori della petizione. “Kitty ha tutte le ragioni, il decentramento del Sant’Anna in generale ha creato molti problemi ai cittadini ferraresi. Sarebbe giusto avere almeno un pronto soccorso in città”, scrive una donna, “perché un pronto soccorso a 6 km dalla città è una situazione da terzo mondo” incalza qualcun altro. E intanto la petizione spopola sul web e continua a riscuotere consensi.