Le musiche di Schumann e Liszt al Bonacossi

Anni di pellegrinaggio, album scritti foglio dopo foglio. Per il primo appuntamento di maggio, a Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5, Ferrara), martedì 2 maggio alle 18, il Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara propone “…Ma io questi pezzi li (ri)conosco!”, un avventuroso viaggio alla scoperta delle musiche di Robert Schumann, con Albumblätter op. 124, e di Franz Liszt, con Années de pèlerinage – Suisse, Chapelle de Guillaume Tell, Les cloches de Genève e Vallée d’Obermann. A eseguirle sarà Luigi Di Ilio al pianoforte.

Luigi Di Ilio è docente di pianoforte principale al Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara. Abruzzese, inizia a soli 4 anni lo studio della musica. Si diploma con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” e studia con Lucia Passaglia, già allieva di Benedetti Michelangeli. Prosegue gli studi all’Accademia Musicale Chigiana a Siena, con Guido Agosti per il pianoforte e con Riccardo Brengola per la musica da Camera, ottenendo il prestigioso Diploma d’Onore. Nel 1980 debutta con Donato Renzetti (premio “G. Cantelli”) al Teatro Filarmonico di Verona. Nel 1981 vince la selezione per la celebrazione del 50° di fondazione dell’Accademia Chigiana, ripristinando (dopo 25 anni) la tradizione del concerto per pianoforte e orchestra.

Vince importanti premi nazionali tra cui: “Premio Martucci”, “Premio Rendano”, “Premio Cata Monti”, “Premio Lorenzi” (duo pianistico per due pianoforti), “Rassegna dai Conservatori” indetta dal Teatro alla Scala di Milano (due pianoforti) con Ermindo Polidori. Insieme al violinista Fabio Biondi incide per l’etichetta Opus 111 due cd contenenti l’opera di Gian Francesco Malipiero, l’integrale delle Sonate di Schumann e le Tre Romanze di Clara Wieck per violino e pianoforte. Collabora col violinista Alessandro Perpich con cui ha da poco realizzato l’integrale delle Sonate di Beethoven, ed con la mezzosoprano Simona Mango, con programmi raffinati ed inusuali. Recentemente ha iniziato una collaborazione con il violinista Christian Joseph Saccon con cui ha tenuto un importante concerto presso Saint John’s Smith Square, prestigiosissima istituzione concertistica inglese, situata nel cuore di Londra, presentando in prima mondiale la Sonata “La Tempesta” di Paganini.

Palazzo Bonacossi valorizza la musica, ospitando la quinta edizione della rassegna promossa dal Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara in collaborazione con i Musei Civici d’Arte Antica. “I Concerti di Palazzo Bonacossi” racchiudono un vasto repertorio e sono pensati per rendere accessibile a tutti la musica, con concerti gratuiti e aperti alla città, a cura di docenti e allievi dell’istituto d’alta formazione musicale.