Una primavera di Pane e Internet

Si sono conclusi gli eventi di cultura digitale organizzati dal Punto Pane e Internet Terre Estensi nell’ambito delle attività dell’Agenda Digitale del Comune di Ferrara, che ha aderito anche quest’anno alla Get Online Week (Gow), settimana europea di sensibilizzazione sull’importanza dell’uso di internet e degli strumenti digitali.

Gli eventi si sono svolti presso i comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera coinvolgendo, a seconda del tema trattato, cittadini, studenti delle scuole superiori, operatori delle biblioteche. L’interesse e le adesioni sono stati significativi, coinvolgendo complessivamente oltre trecento partecipanti (esattamente 329 persone).

“Il progetto Pane Internet – ha affermato l’assessore comunale all’Informatica Roberto Serra – si pone come primario obiettivo il contrasto al digital divide nella nostra comunità. Un piacere vedere persone non più giovanissime scoprire ‘nuovi mondi’, trovando nuovi interessi, spesso relazionandosi con ragazzi giovani – famigliari e non – che hanno presenziato ai corsi”.

Durante il ciclo di incontri si è parlato di servizi sanitari online (21 marzo al centro civico di Voghiera), lavori digitali (28 marzo alla Sala Estense, riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado), e-book (29 marzo al Museo del Risorgimento e della Resistenza come incontro di formazione per gli operatori e facilitatori delle biblioteche ferraresi), internet (4 aprile nella sala consiliare del Comune di Masi Torello) e professione Youtuber (4 e 12 aprile all’istituto tecnico Bachelet).