Ruba 16 scatolette di tonno ma viene pizzicata dal cassiere

Ruba sedici scatolette di tonno ma viene pizzicata dal cassiere del supermercato. Il tentato furto è accaduto sabato mattina, poco prima delle 11, al Despar di via Porta Reno 109.

Una ragazza di origine rumene di 24 anni è stata fermata dall’addetto mentre oltrepassava la barriera delle casse, attraverso l’uscita “senza spesa”, portando sulle spalle uno zaino rigonfio. E’ stato proprio il carico dello zainetto a insospettire il cassiere che, durante il controllo, ha trovato le sedici scatolette di tonno non pagate per un conto totali pari a 81 euro. La merce integra e rivendibile è stata lasciata nella disponibilità del supermercato.

Gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto hanno accompagnato la giovane in questura per accertamenti. La 24enne, dopo essere stata sottoposta a rilievi fotodattiloscopici con riscontro Afis ed avere accertato che non annoverava precedenti penali a carico, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di tentato furto.